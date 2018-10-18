Bilim Şenliği başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 'Kütahya Bilimle Şenleniyor' sloganıyla düzenlenen bilim şenliği etkinlikleri törenle başladı.

Bilim şenlikleri kapsamında desteklenen proje ile doğa, bilim, teknoloji ve mühendislikle ilgili konuların toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kitleye eğlenceli ve anlaşılır şekilde kavratılması amacıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan etkinliklerin açılış töreni Kütahya Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Bilimi sevdirme ve bilimin çeşitli dallarında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, “4007 projemizde 66 atölye, 10 söyleşimiz var. 66 atölyemizde mühendislik konularını, teknolojiyi halkın anlayabileceği şekilde zaman aralıklarına, yaş gruplarına böldük; toplumun her kesimine hitap edecek şekilde hazırladık. 4007, 4005, 4004 projelerinde, insanlar proje yazsın, TÜBİTAK destek versin ama sonuçta da mutlaka patent, faydalı model çıksın ve üretime geçilsin. Ülkemiz çok fazla ithalat yapıyor. Öğrencilerimizde küçük yaşlarda strateji oluşturma gayretindeyiz. Hedefimiz üretmek. Üretemiyorsak mutlaka tasarruf etmek zorundayız. Bu bilinci 1 milyon öğretmenle, 18 milyon öğrenciye aşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, protokol üyeleriyle Bilim ve Sanat Merkezi atölyeleri ile İsmet Güral Gözlemevi'ni inceleyerek bilgiler aldı.

Protokol üyeleri, son olarak öğrencilerin drone gösterisini inceleyip, DPÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından üretilen ve her geçen gün daha da geliştirilen DEV-A adlı elektrikli aracının son durumu hakkında bilgiler aldı.

Proje kapsamında bu yıl 63 atölye çalışması ve 10 söyleşi sonucunda yaklaşık 6 bin katılımcıya ulaşılması hedefleniyor. (EFE)