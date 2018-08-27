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27 Ağustos 2018 12:17

Bilinçli üretim yapan domates üreticisi fungal hastalığından etkilenmedi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde aşırı yağışların ardından ortaya çıkan Fungal Hastalığı yüzünden domateslerde büyük ürün kayıpları yaşanırken, İsmail Uymaz isimli domates üretici yaptığı bilinçli zirai mücadele sayesinde 15 ton domates üretimi gerçekleştirdi.

Bilinçli üretim yapan domates üreticisi fungal hastalığından etkilenmedi

27 Ağustos 2018 12:17


Domates yetiştirmede zirai mücadeleye domates fidelerinin dikiminden önce başlanması gerektiğine vurgu yapan üretici İsmail Uymaz,


“Domates fidesinin kök kısımları dikimden önce ilaçlanmalı ve sulaması damlama sulama sistemi ile yapılmalı. Zamanında da çapası yapılıp gübresini verilmeli ve Fungal hastalığına karşı her yağmur sonrası ilaçlama çalışması yapılmalıdır” dedi,


Uymaz, “Bu yıl mantar hastalığı yüzünden domates üretiminde büyük kayıplar yaşanırken, yaptığım bilinçli zirai ilaç ve mücadele sonucu tek domates fidanım dahi hastalıktan zarar görmedi. 15 ton dolaylarında domates üretimi bekliyorum. Topladığım domatesleri pazarlarda 1,5 TL’den satıyorum. Bilinçli üretirsek, sağlıklı tüketiriz” diye konuştu. (MA-EFE)




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