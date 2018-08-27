Domates yetiştirmede zirai mücadeleye domates fidelerinin dikiminden önce başlanması gerektiğine vurgu yapan üretici İsmail Uymaz,

“Domates fidesinin kök kısımları dikimden önce ilaçlanmalı ve sulaması damlama sulama sistemi ile yapılmalı. Zamanında da çapası yapılıp gübresini verilmeli ve Fungal hastalığına karşı her yağmur sonrası ilaçlama çalışması yapılmalıdır” dedi,

Uymaz, “Bu yıl mantar hastalığı yüzünden domates üretiminde büyük kayıplar yaşanırken, yaptığım bilinçli zirai ilaç ve mücadele sonucu tek domates fidanım dahi hastalıktan zarar görmedi. 15 ton dolaylarında domates üretimi bekliyorum. Topladığım domatesleri pazarlarda 1,5 TL’den satıyorum. Bilinçli üretirsek, sağlıklı tüketiriz” diye konuştu. (MA-EFE)