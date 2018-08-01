Kütahya’da 30 yıldır çinicilik mesleğini icra eden Kaya, binaların iç ve dış cepheleri için yaptığı el dekorlu çini panolara tam bin yıl dayanıklılık garantisi veriyor. Kütahya Kent Konseyi Çini Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Ali Kaya, özel üretim olan çini panoların deseninin 4 santimetrelik cama yakın bir madde ile kaplandığını ifade etti. Kaya, bin yıl garantili çininin diğer panolara göre 2 kat daha fazla zaman harcanarak üretildiğini kaydetti.

Sanatçı Ali Kaya, geleneksel Türk motifli deseni ile imal edilen asırlık garantili ilk çini panoları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına monte ettiğini dile getirdi. Kaya, "Kütahya çiniciliğinde bir ilke imza atarak bin yıl garantili çini pano ürettim. Bunun malzemesi tamamen benim tarafımdan bulunmuştur. Yaptığımız testler sonucu bu panolar, her türlü hava şartlarına rağmen bin yıl özelliğini yitirmiyor. İleride bunun patentini de alacağım" diye konuştu.