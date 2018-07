"Bina güvenliği, emniyet ve asayiş kadar önemli"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, müdür yardımcıları ile şube müdürleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’i kapıda karşıladı.

Kurumu gezerek birimlerde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarını çözmeyi hedefleyen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında, vatandaşın doğru bilgilendirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü girişinde oluşturulan İmar Barışı müracaat masalarını inceleyerek başvurular hakkında bilgiler aldı.

Bina güvenliği ve denetimlerinin devletin önemli görevleri arasında yer aldığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Devlet olmanın gereği olarak kişilerin rahatını, huzurunu, can güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Emniyet, asayiş hizmetlerini polisimizle, jandarmamızla sağlıyoruz. Diğer taraftan kişilerin yaşadığı, hizmet aldığı binaların güvenliği emniyet, asayiş hizmetleri kadar önemli. Deprem bölgesindeyiz, dolayısıyla birçok afete maruz kalabiliyoruz. Bütün bunların tedbirini almak sağlam bina yapmakla mümkün. Devletin görevlerinden biri de bina güvenliğinin ve bina yapım güvenliğinin ilkelerini belirlemek hem de bunun uygulanışını kontrol etmek. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz eski Bayındırlık Müdürlüğümüzün asli görevlerinden biri bu” dedi.

Türkiye’nin yapı güvenlik standartlarında dünya ortalamasının üzerinde bir ülke olduğunu ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, üst seviyede denetim vurgusu yaptı. Vali Nayir, “Size düşen görev mevzuatın ortaya koymuş olduğu ilkeleri, prensipleri en üst seviyede uygulanmasını sağlamak. Gözden kaçan bir husus olmasın, en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar ölüm riski yaşanmasın. Toplum içerisinde yaşanırken, evimizden, okulumuzdan istifade ederken en uygun ortamdaki planlamayla bu işi yapalım. Bu konuda yol göstericiliğine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“Halkın can güvenliğinden sorumlusunuz"

Trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalarda da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne önemli görevler düştüğüne değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bir imar planı çalışması içerisinde varlığını gösterip, belediyelerin veya diğer kuruluşların imar düzenlemesi içerisinde rahat ulaşılabilirliği, trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalarda da sizin etkin olmanızı bekliyoruz. Dolayısıyla sizler emniyet ve jandarma nasıl can güvenliğiyle direkt ilgiliyse siz de halkın can güvenliğiyle direkt ilgili bir kuruluşsunuz. Halkın refahını artıracak tedbirler alınıyorsa eğer burada sizin alacağınız tedbirler ve yapacağınız yol göstermeyle trafik güvenliği daha rahat hale gelir. Yeşil alan kullanımını özendirip onlarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda bakanlık veya il müdürlükleri düzeyinde istifade edilecek alanlar konusunda yardımcı olunur. Sizlerin toplum açısından bakıldığında mülki idare gözünde bu özelliğiniz var. Her şey ticari ölçüler içerisinde gitmeyecek, kar amaçlı olmayacak; kar amacına dönerse kalite ve güvenlik katsayılarımız düşüyor” diye konuştu. (EFE)