'Bir el de sen uzat Anadolu'ya projesi

Marmara Üniversitesi öğrencileri, 'Bir el de sen uzat Anadolu'ya projeleri kapsamında Emet ilçesi Günlüce köyüne gelen 43 kişilik dernek üyeleri, Günlüce Şehit Adem Çağlayan İlkokulu ve Günlüce Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren dernek üyeleri ayrıca okulların kütüphanelerine kitap ve ecza dolaplarına da çeşitli ilaçlar getirdi.

Öğrenci ve öğrenci velilerine kısa bir süre eğitim veren dernek üyeleri, eğitim aralarında ise öğrenciler ile vakit geçirip çeşitli etkinlikler yapıp öğrencilerle eğlendirdiler.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yapılan etkinliklere katılarak dernek üyelerine teşekkür etti.(YD-EFE)