Bir günde 50 başvuru

Tavşanlı ilçe Müftülüğü’ne ilk günde hac kaydı için 50 kişi başvurdu.

Tavşanlı ilçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, 2018 yılı hac ön kayıtlarının başladığını açıkladı.

Müracaatların 29 Aralık 2017 tarihine kadar yapılabileceğini belirten Aksoy, "Milletimizin dört gözle beklediği, kalbinde Allah aşkının muhabbettinin, beytullahın yattığı günlerin heyecanı yeniden başladı. Hac kayıtları başladı. 2018 yılında hacca gitmek üzere ’ilk defa kayıt’ yaptıracakların ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatırıp il ve ilçe müftülüklerinden veya İnternet üzerinden kayıt yapmaları gerekmektedir. Daha önceki yıllarda kaydı bulunup 2017 yılında kuraya girip hacca gidemeyenlerin ise Kayıtları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Otomatik olarak yenilenmiştir.Kayıtları başkanlıkça yenilenenler; Hac Konaklama türü, Kayıtlı olduğu İl ve İlçesini, iletişim bilgileri ile kura birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır. Bu kayıtlar müftülüğümüze gelmeden de Diyanet internet sitesinden yapılabilir. Kura çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşlarımızın, "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

İlk kez kayıt başvurusunda bulunan Ekrem Demirkol ise " Manevi Hac iklimini teneffüs etmek, Beytullahı ziyaret etmek, oradaki iklimi yaşamak istiyorum. Rabbim herkese nasip etsin diyorum" diyerek heyecanını dile getirdi. (Tİ - EFE)