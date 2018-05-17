Bir günlüğüne polis oldular

Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik ile engelli öğrenciler bir günlüğüne polis oldu.

Öğrenciler ilk olarak polis elbiselerini giydikten sonra Tavşanlı Emniyet Müdürlüğüne gitti. Burada Emniyet Müdürü Turgay Temel tarafından ağırlanan öğrenciler, daha sonra polis amiri Ali Mert tarafından bilgilendirildi.

Olay yeri incelemenin parmak izinin nasıl alındığını uygulamalı şekilde göstermesinin ardından diğer birimleri de ziyaret eden öğrenciler, daha sonra bölge trafik amirliğine giderek burada uygulamalara katıldı. Araçları durdurarak evrak sorgusu yapan öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çekildiler.

Polis amiri Ali Mert, "Özel çocuklarımıza gönüllü olarak bir günlük polislik yaptırdık. Ne tür hizmetler verdiğimizi onlara anlattık. Daha sonra bölge trafik istasyon amirliğimizde özel çocuklarımızla trafik uygulaması yaptık" diyerek çocuklar için güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti. (Tİ - EFE)