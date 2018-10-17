"Bir yeteneği keşfetmenin vereceği mutluluk hiç bir şeyle ölçülemez"

Kütahya'da, 'Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi' çalışmalarına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bir yeteneği keşfetmenin vereceği mutluluğun hiçbir şey ile ölçülemeyeceğini belirtti.

Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Kütahya Lisesi'nde proje kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenleri ile bir araya geldi.

Öğretmenlere kendi anılarını ve tecrübelerini aktaran Başyiğit, “Beden Eğitimi dersini, insanın günlük fiziksel aktivite olarak ya da içerisinde oyunu da barındıran bir ders olarak ele aldığımızda, günün belli bir vaktinde ve insan hayatında her gün fiziksel aktivitenin olması gereken bir etkinlik olduğunu da düşünürsek, eğitimde bir yere koymamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Son 15-20 yıl içerisinde birçok ülkeyi gezme fırsatı olduğunu ifade eden Başyiğit, “ Özellikle uzak doğu ülkelerinde her gün fiziksel etkinlik dersi var, takım çalışmaları var, spor var. Bu anlamda, beden eğitimi dersi önemli bir konuma sahip. Sizlerin de katkıları ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme anlamında bizlere büyük görev düşüyor. Bir yeteneği keşfetmenin vereceği mutluluk hiç bir şey ile ölçülemez. Bu açıdan; Kütahya'mızın ismini ülke ve dünya genelinde duyuracak çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından soru-cevap kısmında, Millî Eğitim Müdürü Başyiğit soruları cevaplandırdı.(EFE)