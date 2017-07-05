Bölgenin ilk ve tek ’Hobi bahçesi’ Şaphane’de

Şaphane ilçesi çıkışı ’TOKİ’ evlerine yakın yol kenarında bulunan bin 850 metrekarelik arazisini ’Hobi bahçesi’ olarak değerlendiren Dönmez, neden böyle bir girişimde bulunduğu ie ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçenin 150 bin TL’ye mal olduğunu belirten Zeki Dönmez, ’’Şaphane ilçesinde Şehir hayatı stresinin yanı sıra betonlaşmanın etkisiyle çoğumuzun aklının bir köşesinde hep kırsal kesime kaçıp, toprakla uğraşıp organik beslenmek, temiz hava alıp, huzurlu bir hayat yaşamak fikri vardır. Bende bu konuda hassas olan biriyim. 1850 metrekare olan arazimi hobi bahçesi olarak değerlendirmeye karar verdim. Belediyenin çıkardığı tüm zorluklara rağmen kanalizasyon ve elektrik sorununu çözdüm. Kendi yaptırdığım sondaj çalışmamla su sorununu çözdüm. Ayrıca gelen misafirlerimi ağırlamak için dışarıda özel oturma alanı, yağışlı havalarda özellikle kış aylarında huzur içinde vakit geçirmek için kapalı alan ve kapalı mutfak yaptım. Yaklaşık 150 bin lira masraf ettim ama gelen her misafirimden övgü aldım’’ dedi.

"Şaphane’nin beni gençleştirdiğine inanıyorum"

Modacı Dönmez, şöyle konuştu: "Niğde’den, Çanakkale’den, İzmir’den dostlarımız hobi bahçemizi ziyaret edip gönüllerince eğlenirler. Şaphane halkından birçok dostumuz özellikle yaz aylarında ve kar yağdığında yaktığımız özel sobamızın etrafında toplanır doyumsuz sohbetler yaparız. Gelen misafirlerime özel hazırladığım mangal yerimde her türlü lezzeti tattırırım. Şaphane 1000 rakım’lı yüksekliğe sahip. Sağlık açısından en ideal yükseklik. Şaphane’nin beni gençleştirdiğine inanıyorum. Yoğurdumuzu kendimiz yaparız,ekmeğimizi kendimiz yaparız,etimizi kendimiz hazırlarız. Düzgün ve rahat yaşam alanı olduğuna inandığım ve bölgede tek olduğunu bildiğim hobi bahçemin örneklerinin dahada çoğalması, hatta turizm alanında değerlendirilmesi ve insanların doğal hayatın tadını çıkarması en büyük arzumdur. Ayrıca hobi bahçemde bulunan Şaphane’nin simgesi vişne ağaçlarım benim için paha biçilmezdir.’’ (YD-EFE)