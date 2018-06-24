Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’in Belediye Başkanı olarak görevlendirildiği Kuşu beldesi, 3 yıllık hukuk mücadelesinini kazanmasının ardından 4 dönemlik boykota son verecerek bir öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde yüzde 96 ’Evet’ oyu kullanmıştı. Kuşçu’daki seçmenler bugünkü seçimlerde de sandığa gidip ağırlıklı olarak ’Cumhur İttifak’ ve ’AK Parti’den yana oy kullandı.

Kütahya İl Genel Meclisi AK Parti Üyesi Kahraman Aktay, Kuşu beldesi seçim sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan 916, Muharrem İnce, 149, Meral Akşener 250, Temel Karamollaoğlu’nun ise 5 oy aldığını, 21 oyun ise geçersiz kaldığını belirtti. Aktay “Benim doğup büyüdüğüm Kuşu beldesindeki Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ise, AK Parti 683, MHP 252, CHP 50, İyİ Parti 307, Vatan Partisi 2, HÜDA-PAR 2, SP 4, HDP 1 oy aldı, 14 geçersiz sayıldı" dedi.