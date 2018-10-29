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Boynunda tümör bulunan köpek tedaviye götürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde karnında tümör oluşan sokak köpeği tedavi edilmek üzere Bursa’ya gönderildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde karnında tümör oluşan sokak köpeği tedavi edilmek üzere Bursa'ya gönderildi.


Tavşanlı ilçesinde yaşayan hayvansever Necdet Demirat tarafından karnında tümör bulunan sokak köpeği Kütahya Milli Parklar görevlilerine haber verilerek yola çıkarıldı.


Daha sonra Tavşanlı ilçesinden Bursa ili Harmancık ilçesine götürülen hasta köpek, buradan Harmancık Belediyesi aracı ile Bursa iline tedavi edilmek üzere yola çıktı.


Tavşanlılı hayvansever Necdet Demirat, " Sahipsiz bu hasta yavrumuzu görünce çok üzüldüm. Daha sonra hayvan sever dostlarım Ayten Adigeözbek ve İlknur Saka hanımefendilere haber verdim. Onlar da Bursa iline gönderilerek tedavi edilmek üzere yola çıkardılar. Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya da araçları ile Bursa'ya götürdüler. Duyarlılıklarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. " (Tİ - EFE)

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