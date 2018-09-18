Bozbelenspor'un sezon açılışında birliktelik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Küme 2018-2019 sezonunun açılışında Bozbelenlilerspor futbolcuları ve yönetimi kutlama programında bir araya geldiler.

Tavşanlı Şehrar Düğün Salonu'nda düzenlenen 1. Amatöre başlangıç kutlama gecesine, düğün salonu ortakları Hakan Tercan, Alaaddin Özçallı, Bozbelenspor eski başkanlarından Mustafa Onay, Antrenör Mehmet Yalçın, Ahmet Yiğit, Takım sponsorlarından Özkan Yıldırım, Şapçı Köyü Muhtarı Turan Kuru, Kulüp Başkanı Kemal Durgun ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular katıldı.

Şehrar Düğün salonunda düzenlenen gecede futbolcular kendilerini tanıttı. Yeni sezon için iyi dilek ve temennilerin bulunulduğu program sonunda, futbolcular ve teknik heyet hatıra fotoğrafı çekildi.

Gecede, Şehrar Düğün Salonu sahibi Alaaddin Özçallı ve Bozbelenlilerspor Kulüp Başkanı Kemal Durgun birer konuşma yaparak yeni sezonun hayırlı olması temennilerinde bulundular.

Kulüp Başkanı Kemal Durgun yaptığı konuşmada, güzel bir futbol sezonu geçirilmesi temennilerinden sonra şunları söyledi: " 2018 - 2019 futbol açılışına hoş geldiniz. Bu organizasyonda emeğe geçen düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Futbol sezonunun takımımıza ve köyümüze hayırlı olsun. Şampiyonluk parolası ile çıktığımız yolda güzel transferler yaptığımıza inanıyorum. Sezon boyunca sakatlıksız, kazasız ve belasız maçlar diliyorum" (Tİ - EFE)