Bu da Kitap Okuma Turnuvası

sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ’Kitap Okuma Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

3. sınıf öğrencilerinin tatlı bir rekabet ortamı çerçevesinde okumayı arttırmalarına imkan sağlamak amacıyla düzenlenen ’Kitap Okuma Turnuvası’nda ilk üç dereceye giren öğrenciler madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

2 bin 500 sayfa hedefiyle bronz ligden başlayarak şampiyonlar liginde sona eren ’Kitap Okuma Turnuvası’nda öğrenciler her 75 sayfada stiker kazandılar.

Kitapların okunması bittiğinde ise sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere sorular sorularak tam anlayıp anlamadıkları kontrol edildi ve durumları Kitap Takip Defterine işlendi. Belirlenen hedefe ulaşarak 1. 2. ve 3. olan öğrenciler Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak, Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Yusuf Kelek tarafından madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Diğer öğrencilerde bitirdikleri liglere göre başarı belgesi almaya kazandılar.(MA-EFE)