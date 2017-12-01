Bu da müzikli eğitim

İlk, orta ve lise seviyesindeki toplam 70 öğrencinin uygulamalı özel eğitim gördüğü merkezin Müdürü İsmail Bacaksız, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından raporla yönlendirilen 23 yaş altındaki öğrencilerin kayıtlarını yaptıklarını ifade etti. Bacaksız, “Okulumuzda ana sınıfından başlayıp, 1’inci kademe ilkokul, 2’inci kademe ortaokul, iş uygulama okulu lise seviyesindeki öğrencilerin toplam 12 yıllık eğitimi yapılıyor” dedi.

10 branş, 31 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 41 öğretmenin görev yaptığı Simav Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi’nde ders giriş çıkışlarında zil çalınmıyor. Dinlenme ve derslerde uygulanacak müzikli çalışmalar için özel programlar uygulanıyor.

Özel uygulama ile eğitim gören öğrenciler, Simav merkez, köy ve beldelerinden 12 araç ile taşınıyor. Öğle yemeğinin de müzikle verildiği özel uygulama merkezi velilerinden Gülhan Barındık, 14 yaşındaki zihinsel engelli ve konuşma özürlü kızı Şule ile beraber geldiğini, yapılan eğitim ve uygulamadan çok memnun olduğunu belirtti. Simav’a bağlı Akdağ Beldesi Kınık mahallesinden Tenzile Çakır, “Oğlum Oğuz’u okula servis getirip, götürüyor, okulumuzdan çok memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Simav’ın Yeşilova mahallesinden Kezban Korkmaz, 11 yaşındaki oğlu Abdullah ile birlikte servislerle okula geldiğini, okuldaki özel uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Özel uygulama öğretmeni Tülin Karahan, bu yıl yeni başladıkları özel eğitimde, orta düzeyde zihinsel engelli iki örencisi bulunduğunu, yapılan özel uygulamadan olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Karahan, “Daha çok el, göz koordinasyonu ve kas çalışması üzerine eğitim veriyorum. Logo birleştirme ve sınırlı alan boyama çalışmalarından da başarılı sonuçlar alıyoruz. Yıl sonundaki hedeflerimiz olarak, Toplum içine karışabilecek düzeye gelmeleri, kendi işlerini kendileri yapabilir hale gelmeleri, bağımsız olarak yemek yiyebilmeleri, tuvalet alışkanlığı kazanabilmeleri gibi kendi hayatlarını kurtarabilecek düzeye gelmelerini istiyoruz” diye konuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için şenlik hazırlıkları yaptıklarını belirten Okul Müdürü İsmail Bacaksız, okullarındaki müzikli eğitim sayesinde, klasik okul tipi dışında öğrencilere hem sorumluluk duygusunu vermek, hem de istendik davranış değişikliklerini yapabilmek adına, teneffüslerde sesli müzik, ders saatlerinde ise fon müziği ile eğitim çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. (MEİ-EFE)