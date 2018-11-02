Bu iddialar doğru mu

Kasap, Kütahya'nın sağlık hizmeti alanında yaşadığı sorunların her geçen gün daha da büyüdüğüne ifade ederek, "Kütahyalı vatandaşlarım hekim azlığı ve hastanelerin yatak kapasitesinin yetersizliğinden dolayı çevre komşu illere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu durum kabul edilebilir değildir. Kütahya'nın birçok ilçesinde uzman doktor eksikliği vardır; hastalar bu yüzden Eskişehir, Uşak, Bursa, Balıkesir, Afyon'a kadar gitmek zorunda kalıyorlar. Düşünün ki, 600 bin insanın yaşadığı bir ilde 1 kadın doğum uzmanı ve 1 göğüs hastalıkları uzmanı var, diğer branşlarda da eksiklikler mevcut. Aylarca Kütahya'da bir tek kadın doğum uzmanı mevcuttur" diye konuştu.

Kasap, yapım aşamasındaki Kütahya Şehir Hastanesi inşaatının durduğunu ileri sürdü. Kasap, Kütahya'ya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulduğunu ancak, bölgede bir Tıp Fakültesi Hastanesi'nin olmadığını ifade etti. Milletvekili Kasap, "Başta Kütahya'da sağlık hizmeti alanında yaşanan sorunları ve güncel konuları paylaşmak için Sağlık Bakanının dan randevu istedik, ancak bir buçuk aydır Sağlık Bakanlığı randevu talebimize cevap vermedi. Kütahya'nın sağlık alanında yaşadığı sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğimi tüm Kütahyalı vatandaşlarımın bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.