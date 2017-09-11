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11 Eylül 2017 10:29

Bu köyün tamamı kavun yetiştiriyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Terziler köyünde yaşayan tüm vatandaşlar kavun yetiştiriyor.

Bu köyün tamamı kavun yetiştiriyor

11 Eylül 2017 10:29


Aslanapa ilçe merkezine 4 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan 50 haneli Terziler köyünde yaşayan tüm vatandaşların tamamı doğal kavun yetiştirip bölgedek3i pazarlarda satıyorlar.


Uzun yıllardır kavun yetiştiriciliği yapan Terziler köyünden Mehmet Eraslan, ’’50 haneli köyümüzün tamamı bölgede lezzetiyle meşhur Terziler kavunu diye her yerde bilinen ürünümüzü Kütahya ve çevre ilçe pazarlarında satıyoruz. Kavunumuzun özelliği tamamen organik olması ve hiç sulama yapmadan yetişmesi. Bu yıl yağmurların fazla olmasından dolayı kavunumuz bol. Kilosunu 1 TL’den pazara çıkarmaya başladık. Rabbim tüm üreticilerimize bol kazanç versin’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)




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