Bu okulda matematik yaşayarak öğreniliyor

Yıl Ortaokulu öğrencileri matematiği yaşayarak öğreniyor.

75.Yıl Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencileri Matematik Uygulamaları dersinde hazırlamış oldukları tişörtlerle matematiği zevkli hale getirdiler. Matematik Öğretmeni Hatice Balta ile birlikte yaptıkları etkinlikte her konu için farklı tişört tasarımları oluşturdular. Oluşturulan tasarımların modelliğini de yapan 7-A sınıfı öğrencileri, hem diğer arkadaşlarına örnek oldular, hem de matematiğin zevkli hale dönüştürülebileceğini anladılar ve anlattılar.

75.Yıl Ortaokulu Matematik Öğretmeni Hatice Balta, yaptığı açıklamada, ’’Yapılan bu tarz etkinliklerle öğrencilerimiz yeni eğitim sistemine uygun olarak yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Ayrıca bu tarz etkinliklerle öğrencilerimizde matematik fobisi ortadan kalkıyor ve öğrencimize yapabilme hazzı tattırılıyor. Bu durum öğrencilerimizde olumlu etki yaratıyor’’ dedi.

Etkinlikte okul bahçesinde üzerinde matematik konularının yazılı olduğu tişörtlerle dolaşan 7-A sınıfı öğrencileri, tüm öğrenci ve öğretmenlerin ilgilerini üzerlerine çekti. (YD-EFE)