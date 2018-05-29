Bu yıl fitre miktarı kişi başı asgari 19 TL olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun almış olduğu kararla bu yılki, asgari fitre tutarının kişi başına 19 TL olarak belirlendiğini söyleyen Hazırlar, "Hali vakti yerinde olan Müslüman kardeşlerimizin fitrelerini vermesi gerekiyor.Bilindiği gibi, fitreler Bayram Namazı öncesine kadar verilmesi gerekiyor" dedi.

Müslümanların Ramazan Ayı’nda verecekleri zekatlara da dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Müftü Hazırlar, "Zekatta hem Allah’ın hakkı var, hem de kul hak vardır. Allah’ın hakkı var. Çünkü Allah onu emretmiş, farz kılmıştır. Kul hakkı vardır. Çünkü kul kazancının bir kısmını olmayan insanlara vermek zorundadır. Bir kişi zekatını vermediği durumda hem Allah’ın, hem de kul hakkını yemiş oluyor. Bu dünya bir imtihan yerdir. İnsanlar daima bunu düşünmek zorundadır. Görevlerini her gün yapmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Zekat ve fitrenin Müslümanlar için büyük bir önem taşıdığını anlatan Müftü Hüseyin Hazırlar, fitre ve zekat verilirken yakın akrabalardan başlanılmasını tavsiye etti.

Hazırlar, "Vatandaşlarımızdan bazıları kızlarının veya torunlarının çok fakir, perişan olduğunu ve fitre veya zekat verip veremeyeceğini soruyorlar. Fitre ve zekat gibi şeyler usul ve furu’a verilemez. Usul, bir insanın soyundan geldiği kişilerdir. Yani anne, baba, dede, nine gibi kişilere fitre ve zekat verilemez. Bunun dışında torunlara da, yani insan kendi evladına, torunlarına, torunlarının çocuklarına da fitre ve zekat veremez. Onun dışında yakın akrabalardan fitre ve zekat verilmeye başlanılabilir. En yakın akrabalar kimler olabilir? Kendi öz kardeşidir, ister kız isterse erkek kardeşi olsun bunlardan başlamak suretiyle yeğenlerine, amcalarına, dayılarına, halalarına, teyzelerine ve onların çocuklarına fitre ve zekat verilebilir" diye konuştu.

Müftü Hazırlar, vatandaşların zekat tutarlarının hesaplanmasında müftülükten yardım alabileceklerini sözlerine ekledi. (EFE)