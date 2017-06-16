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16 Haziran 2017 10:34

Buğdayda rekor verim bekleniyor

Türkiye’de üretilen buğdayın dane kalitesi açısından öne çıktığı bölgelerden biri olan Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde buğdayın başağa kalktığı sırada yaşanan yağış, bu yıl rekor mahsul beklentisini artırdı.

Buğdayda rekor verim bekleniyor

16 Haziran 2017 10:34


Altıntaş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, "Altıntaş’ta bu yıl geçen yıllara göre iki misli artışla rekor düzeyde olmasını bekliyoruz" dedi.


Çiftçilerin yoğun çalışmalarının karşılığını bu yıl alacağını aktaran Yıldız, "Bu verim her anlamda olacaktır. İlçe geneline baktığımızda hasat edilecek olan sap miktarı hayvanların da ihtiyacını karşılayacaktır. Bu nedenle hayvan yetiştiricilerinin ilçe dışından saman satın almalarına gerek yoktur" diye konuştu.


Yıldız, yağışların buğdayda rekor verim getirmesini beklediklerini dile getirdi.


Müdür Yıldız ’’Geçen yıl buğday ekilen alanlarda dönüm başı, taban arazilerde 250 -350 kilogram buğday alırken, bu yıl beklentimiz 500- 700 kilogram olmasıdır’’ ifadelerini kullandı.


Altıntaşlı çiftçilerden Oğuz Süngü ve Mustafa çelik ’’Bu yıl yağışların bol olması buğday kalitemizi ve verimini arttırdı. Beklentimiz hasat zamanı geçtiğimiz yıllara göre iki kat daha fazla mahsul almak’’ dediler.(YD-EFE)




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