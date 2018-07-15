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15 Temmuz 2018 20:29

Buldukları cisim okul bahçesinde patladı, 4 çocuk yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çocukların bulduktan sonra okul bahçesine götürdükleri bir cisim infilak etti.

Buldukları cisim okul bahçesinde patladı, 4 çocuk yaralandı

15 Temmuz 2018 20:29

Patlamada 4 çocuk yaralandı.


Olay, Yeni Mahalle Arslanbey İlkokulu Okulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.N. (16), Ö.F.D. (16), H.Y. (13) ve H.G. (9) adlı çocuklar bir cisim bulup Arslanbey İlkokulu Okulu bahçesine getirdi. Çocuklar, burada cisimle oynarken patlama meydana geldi. Patlamada E.N.’nin sol eli bileğinden koptu, diğer çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.N. acil serviste yapılan müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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