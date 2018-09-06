Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 12:58

"Bütün hizmetlerimizi hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek yapıyoruz"

Kütahya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği kahvaltı programları kapsamında Laleli Cami çevresi esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, bütün hizmetleri hemşehrilerinin beklentilerini değerlendirerek yaptıklarını ifade etti.


06 Eylül 2018 12:58


Esnaflarla samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Saraçoğlu, şehrin gelişmesi noktasında tüm ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını ve en sağlıklı çözümleri üretmeye gayret ettiklerini söyledi.


Saraçoğlu,” Bu maksatla siz esnaflarımız ile bir araya geldiğimiz kahvaltı programlarımızda Kütahya’mız için istişarelerde bulunuyoruz. Bütün hizmetlerimizi hemşerilerimizin beklentilerini değerlendirerek yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimiz ve hemşerilerimizin menfaatlerini her zaman göz önünde bulundurduk. Kütahya Belediyesi olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da şehrimizin aynası siz esnaflarımızın yanındayız. Bizleri yalnız bırakmayarak davetimize icabet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, işlerinizde hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.


Kahvaltı programına katılan esnaflarımızın soruları yanıtlayan Saraçoğlu, onların talep ve önerilerini dinleyip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç