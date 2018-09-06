Esnaflarla samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Saraçoğlu, şehrin gelişmesi noktasında tüm ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını ve en sağlıklı çözümleri üretmeye gayret ettiklerini söyledi.

Saraçoğlu,” Bu maksatla siz esnaflarımız ile bir araya geldiğimiz kahvaltı programlarımızda Kütahya’mız için istişarelerde bulunuyoruz. Bütün hizmetlerimizi hemşerilerimizin beklentilerini değerlendirerek yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimiz ve hemşerilerimizin menfaatlerini her zaman göz önünde bulundurduk. Kütahya Belediyesi olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da şehrimizin aynası siz esnaflarımızın yanındayız. Bizleri yalnız bırakmayarak davetimize icabet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, işlerinizde hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.

Kahvaltı programına katılan esnaflarımızın soruları yanıtlayan Saraçoğlu, onların talep ve önerilerini dinleyip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. (EFE)