Çaldığı 700 metre kabloyla yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde haberleşme kablosu hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli M.E, çaldığı 700 metre kabloyla Emet ilçesi Örencik köyünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Dudaş ve Akçaşehir köyleri arasındaki Türk Telekom'a ait haberleşme kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 35 PJC 45 plakalı otomobili takibe aldı. Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Örencik köyü yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 700 metre bakır haberleşme kablosu ile hırsızlıkta kullanılan 2 testere, 1 demir kesme makası, 3 çift inşaat eldiveni, 1 kerpeten, 1 tel kesme makası ve 1 el feneri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, soyulmuş vaziyetteki 700 metre bakır kablo Türk Telekom Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli M.E. ise gözaltına alınarak Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.(EFE)