Çalışmaları yerinde incelediler

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Belediye Meclis üyeleri, isale hattı ve şebeke içme suyu inşaatında incelemelerde bulundu.

Erdoğan ve Belediye Meclis üyeleri, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Pazarlar Belediyesi tarihinin en büyük yatırımının hızla devam ettiğini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İsale hattı ve şebeke içme suyu projemizde sona doğru yaklaşıyoruz. İlçemize sağlıklı su içirmek için İçme suyu projemizle sağlıklı ve son teknoloji borular kullanılıyor. Bu yıl sonu bitirilmesi hedeflenen isale hattı ve şebeke içme suyu inşaatı yapım işinde isale hattı ve şehir içi ana hatlar tamamlandı ve abonelere bağlanmaya başlandı " dedi.

Seçim öncesi verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Seçim öncesi vermiş olduğumuz en önemli ve birinci seçim vaadimizi hayata geçirmenin huzuru ve gururu içerisindeyiz. Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte Su depoların bulunduğu alanda ve isale boru hattında incelemelerde bulunduk. Projenin ilerleyişini ve çalışmaları yerinde inceledik. İşimiz imkanlar dahilinde İlçemizin sıkıntılarına çözüm üretmek. Hayatı kolaylaştıran adımlar atmak. Yapıcı ve iyi niyetli eleştirileri daima dikkate alıyoruz. İstişarelerle doğruları yapmaya gayret ediyoruz. Sizler bizi, bizde işimizi takip ediyoruz " dedi. (MB-EFE)