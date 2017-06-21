Çam kozalağı ile yoğurt mayalıyorlar

Kadınların birçoğunun kendi yoğurdunu kendisinin yaptığı ilçede son günlerde kadınlar arasında köy sütünden çam kozalağı ile yoğurt mayalama oldukça yaygınlaştı.

Daha lezzetli ve doğal olduğu için yoğurt mayalamada çam kozalağı kullandıklarını söyleyen ev kadını Sibel Sarıkaş, “Bir çam kozalağı 1 ila 3 kilo sütü mayalamaktadır. Mayalayacağımız köy sütünü tencerede 4-5 dakika kaynattıktan sonra iyice suyla yıkadığımız çam kozalağını mayalamaya uygun sıcaklıktaki sütün içine atıp tencerenin kapağını kapatarak kalın bir örtü ile sarıyoruz. 4-5 saat bekledikten sonra tadına doyum olmayan yoğurt hazır hale geliyor" dedi.

Evde kendi yoğurdunu kendisinin yaptığını söyleyen öğretmen Havva Akçay, “Daha önce marketlerden aldığım mayalarla yoğurt mayalıyordum. Sonra büyüklerimden çam kozalağı ile de yoğurt mayalandığını ve lezzetinin çok farklı olduğunu öğrendim. Ben de denemeye karar verdim. Gerçekten sonuç çok güzel oldu. Hem lezzetli hem de doğal olması bakımından tercih etmeye değer” diye konuştu.