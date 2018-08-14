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14 Ağustos 2018 12:15

Camide trafik eğitimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Kur’an kursu öğrencilerine Cumhuriyet Mahallesi Camii’nde trafik eğitimi verildi.

Camide trafik eğitimi

14 Ağustos 2018 12:15


3-17 yaş aralığındaki çocukların trafik konusunda bilgilendirilmeleri ve aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi ve bu alanda kamuoyunun oluşturulması amacıyla verilen eğitime öğrencilerin katılımı yoğun oldu.


Eğitime katılan çocuklara, trafik kuralları, trafikte nelere dikkat edilmeli, günlük karşılaşabilecekleri trafik sorunları ve trafik güvenliğini arttırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.


Cumhuriyet Mahallesi Camii’nde İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Trafik Polis Memuru Ahmet Uzun tarafından verilen eğitimde, araç içerisinde bulunan çocukların bir trafik ihlali gördüğünde ailelerini uyarması istenirken her çocuğun bir trafik dedektifi olduğu, trafik kurallarını araç sürücülerinin olduğu kadar yayaların da bilmesi gerektiği vurgulandı.


Verilen eğitim öğrencilerin sorduğu soruların cevaplanmasıyla sona erdi. (YD-EFE)




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