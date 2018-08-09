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09 Ağustos 2018 13:53

Camiyle buluştular

Kütahya’da, çocukların camiye alıştırılması, milli ve manevi bilgilerin öğretilmesi amacıyla düzenlenen Yaz Kur’an Kursları’nın kapanış programı kapsamında ‘cami-çocuk buluşması’ etkinliği düzenlendi.

Camiyle buluştular

09 Ağustos 2018 13:53


Kütahya Müftülüğü tarafından Ulu Cami’de düzenlenen buluşmaya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Arslaner, din görevlileri, Kur’an Kursları’nda eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, çocukların geleceğin umudu olduğunu söyledi. Çocukların camiyle, ilimle buluşmasının önemine değinen Hazırlar, “Bizim medeniyetimiz öyle bir medeniyet ki çocuklara kalbimizin süruru, gözümüzün nuru gibi bakmamızı istiyor. Çocuk bizim istikbalimiz, geleceğimiz, geleceğe dair umudumuzdur. O yüzden çocukların camiyle, mabetle, kitapla, ilimle buluşması önemli. Çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Camilerimiz çocuksuz kalmasın. Cenab-ı Hakk çocuğun cıvıltısından, neşesinden camilerimizi mahrum bırakmasın” dedi.


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, evlatlarını Yaz Kur’an Kursları’na gönderen aileleri tebrik ettiğini dile getirdi.


Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin de, Ulu Cami’nin tarihi bir gün yaşadığına dikkat çekti.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program vaaz, hutbe, ilahiler, salavat ve duayla son buldu. (EFE)




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