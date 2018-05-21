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21 Mayıs 2018 11:36

Çamlıca’da iftar

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı bağlı Çamlıca köyünde toplu iftar programı düzenlendi.

Çamlıca’da iftar

21 Mayıs 2018 11:36


Çamlıca köyü muhtarı Numan Yaşar, yaptığı açıklamada, dört yıldır düzenlenen iftar programıyla çevre köyler ve ilçe merkezi ile birlik ve beraberliğin amaçladığını söyledi.


İftar sofralarının birleştirici yönü olduğunu ifade eden Yaşar, "Ülkemizin bu sıkıntılı günlerinde, birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın son derece önemli olduğu bir zamanda bu iftarımızı düzenliyoruz. Dört yıldır bin kişilik iftar programımız oluyor. Çevre köylerden ve ilçe merkezinden davetlilerimiz oluyor. Bunlar tüm köy halkımızın maddi manevi birlik ve beraberliği sayesinde oluyor" dedi.


Yaşar, iftar etkinliğini bundan sonraki yıllarda da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.(TY-EFE)




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