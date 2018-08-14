Canlı Hayvan Pazarı törenle açıldı

Törende konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, hayvan pazarının bin 500 büyükbaş, 10 bin de küçükbaş hayvan kapasiteli olduğunu bildirdi.

Kütahya Belediyesi’nin Tavşanlı Çevre Yolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ender Gümüş ve protokol mensuplarının katılımı ile açıldı.

Başkan Saraçoğlu, "Canlı Hayvan pazarımızda, büyükbaş hayvanlar için; 210 adet kapalı padok, Küçükbaş hayvanlar için; 120 adet kapalı padok, 112 adet açık padok, ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için serbest giriş bölümleri bulunmaktadır. Canlı Hayvan Pazarımızın kapasitesi; 10 bin küçükbaş bin 500 büyükbaş hayvan alabilecek durumdadır.Canlı Hayvan Pazarı’mızda; 1 sosyal tesis, 1 mescit, 1 kesimhane, 1 kurban kontrol denetim merkezi bürosu, 1 kantar ve 1 idari binamız bulunmaktadır. hayvanlar için kuralar çekilmiş olup, hayvan sahiplerine padokları teslim edilmektedir. Şehrimizden Canlı Hayvan Pazarı’na gelmek isteyen vatandaşlarımız için Kurban Pazarı süresi boyunca otobüslerimiz hizmet verecektir" diye konuştu.

Canlı Hayvan Pazarı’nın bayramın 3. gününe kadar açık kalacağı belirtildi. (EFE)