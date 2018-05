Çat Dede, yad edildi

Domaniç Güney Köyü Muhtarlığı ve vatandaşlar tarafından, Güney köyü deresi, mesire alanında organize edilen törene, binlerce kişi katıldı.

Tören, öğle namazını müteakip Köy camisinde okunan kuran ile başladı. Okunan ilahilerin ardından, İlçe Müftüsü Kemal Akpınar’ın yaptığı duanın ardından kurban kesildi.

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, “Domaniç, büyük Türk şahsiyetlerinin hatıralarını barındıran önemli bir ilçedir. Çat Dede, bu vatan coğrafyasının manevi sahiplerinden ve Türkistan ulularından Koyun Baba Hazretlerinin müritlerindendir. Çat Dede, 13. Yüzyılda yaşamış, Koyun Baba’nın izinde, Kayı Boyu başta olmak üzere çevre beylikleri halk ve askerlerin irşat ve maneviyatını yükseltmek için çalışmıştır. Anadolu’nun bir Türk yurdu olmasında büyük katkıları olmuştur. Bazı menkıbelerde adı Selim Dede(Çat Dede) olarak geçmektedir. Güney Köyünde sınırları içindeki Beşiktepe ’de mezarı bulunmaktadır.Çat Dede, başta köyümüz Güney Köyü olmak üzere, komşu köylerle birlikte her yıl Mayısın ilk haftasında anılırken köylerde ki göçler nedeniyle zamanla unutulmuştu. En son 21 yıl önce kutlanan Çat Dede Anma törenlerini Muhtarlık olarak geçen yıl yeniden başlattık. Köyümüzün ve civar köylerin katkıları ve de her köyden göçen gurbetçilerimiz yoğun ilgi ve alaka gösterdiler. Domaniç ve civarındaki tüm derelerin birleştiği Güney Köyümüzde dere boyunda yaklaşık 5 yüz dönümlük mesire alanı yerimiz var. Ulu çınarlarla süslenen mesire alanlarımıza yaz aylarından her hafta sonu yüzlerce araç piknik için geliyor. Devletimiz, bu araziyi kullanabilmemiz ve için elimizden tutarsa, biz bu mesire alanları sayesinde yeni istihdamlarda olur, göçü geriye çevirebiliriz. Bu günkü anma törenimize katılan başta İlçe Kaymakamımız Tufan Bağır Gilan, Sivil Toplum Kuruluşları, Köy Muhtarları, Siyasi Parti temsilcileri ve başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. katılanlara Köyüm adına teşekkür ederim” dedi.

Çat Dede’yi anma törenine katılanlara ikramlar yapıldı.(TY-EFE)