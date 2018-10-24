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Çatı yangını korkuttu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Güldüren köyünde Recep Gümüş'e ait iki katlı binanın saman ve ot yığınlarının bulunduğu çatı katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Hisarcık ve Emet belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol alınırken, yangın sonucu evin çatısı kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle 2 saat boyunca köye elektrik verilemedi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.(MA-EFE)

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