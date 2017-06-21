Çavdarhisar Belediyesinden halka iftar

Mustafa Ertaş Caddesinde verilen iftar yemeğine Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Halil İbrahim Alnar, daire amirleri, köy muhtarları, STK temsilcileri ve bine yakın vatandaş katıldı.

İftar öncesi çocukların eğlenmesi için özel olarak hazırlanan oyun parkında çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Belediye Başkanı Halil Başer birlik ve beraberliğe vurgu yaparak Ramazan ayının huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Başer, ’’Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecesinin vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Halk iftarımıza katılan tüm misafirlerimize Çavdarhisarlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)