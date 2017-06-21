Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 11:19

Çavdarhisar Belediyesinden halka iftar

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediyesi halka iftar yemeği verdi.

Çavdarhisar Belediyesinden halka iftar

21 Haziran 2017 11:19


Mustafa Ertaş Caddesinde verilen iftar yemeğine Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Halil İbrahim Alnar, daire amirleri, köy muhtarları, STK temsilcileri ve bine yakın vatandaş katıldı.


İftar öncesi çocukların eğlenmesi için özel olarak hazırlanan oyun parkında çocuklar gönüllerince eğlendiler.


Belediye Başkanı Halil Başer birlik ve beraberliğe vurgu yaparak Ramazan ayının huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.


Başer, ’’Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecesinin vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Halk iftarımıza katılan tüm misafirlerimize Çavdarhisarlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!