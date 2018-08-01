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01 Ağustos 2018 11:53

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’ndan tarihi başarısı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, 5 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinin fen lisesi kazanması büyük sevinçle karşılandı.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’ndan tarihi başarısı

01 Ağustos 2018 11:53


2017-2018 eğitim - öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen liselere giriş sınavında, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’ndan 5 Öğrenci fen lisesini, 2 öğrenci Merkez Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ve Çavdarhisar Ortaokulu’ndan 1 öğrencide Sosyal Bilimler Lisesini kazandı.


Sınav sonuçlarını değerlendiren Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, yaptığı açıklamada, ’’Bir önceki yıla göre olumlu bir ivme kazandık. 5 öğrencimizin fen lisesini, 2 öğrencimizin Anadolu İmam Hatip Lisesini, 1 öğrencimizin Sosyal Bilimler Lisesini kazanması bizi mutlu etti. Bu başarıda emeği olan bütün öğretmenlerimizi, okul müdürlerimizi, öğrencilerimizin ailelerini kutluyorum. hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.


Sınavlarda başarılı olan öğrenciler Kaymakam Kadir Yurdagül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya makamlarında kabul edip tebrik ettiler. (YD-EFE)




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