Çavdarhisar Mezarlığında temizlik çalışmaları

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ilçe mezarlıklarında kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, Ramazan öncesi mezarlıkların bakım onarım ve düzenlenme işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Başer, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca sıcaklarının artmasına karşı olası bir yangın ihtimaline karşı da ot temizliğine ve çevre düzenlemelerine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)