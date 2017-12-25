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25 Aralık 2017 11:15

Çavdarhisar Ortaokulu’nda sergi

Kütahya’nın Çavdarhisar Ortaokulu öğrencileri tarafından ’basit makineler sergisi’ açıldı.

Çavdarhisar Ortaokulu’nda sergi

25 Aralık 2017 11:15

Öğrenciler, okulun kolidor alanında açtıkları sergide günlük hayatta kullanılan ve yaşamı kolaylaştıran basit alet ve makineleri tanıttı.


Basit makineler sergisi fen bilgisi öğretmeni Canip Özkan rehberliğinde açıldı.


Çavdarhisar Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Canip Özkan, yaptığı açıklamada, ’’Bu sergideki amacımız öğrencilerimizin konuyu daha iyi kavramaları ve her ne kadar fark etmeseler de basit makineler konusunun hayatla iç içe olduğunu göstermekti. Bu sergi sayesinde Fen ve Teknoloji dersinin çok önemli ve eğlenceli bir ders olduğunu öğrencilerimize uygulamalı olarak göstermiş olduk. Bu sayede öğrencilerimiz bu tür alet ve makinelerin önemini şimdiden anlamış oldu.Hayatın her döneminde ihtiyaç duyulan basit alet ve makinelerin önemi büyüktür. İlk insanın yaratılmasından bu yana hayatımızın değişmez parçası olan basit makineler, Mısır’da piramitlerin yapımında, Fatih Sulatan Mehmet’in İstanbul’un fethinde (Gemileri karadan yürütmesinde) kullanıldılar. Her ne kadar günümüzde işlerimizi kolaylaştıran teknolojik aletler üretilse de, basit makineler hala hayatımızın değişmez aletleridir. Öğrencilerimizi bu güzel eserleri ortaya çıkarmalarından dolayı kutluyorum" diye konuştu.(YD-EFE)




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