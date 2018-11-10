"Çavdarhisar turizm kenti"

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber ve Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret ettiler.

Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş göreve yeni başlayan Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduktan sonra, Kütahya'nın dünyaya açılan penceresi Aizonai Antik Kentini ziyaret ettiler.

Binlerce yıllık tarihi olan Aizonai Antik Kentinden oldukça etkilendiğini belirten Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, '' Zeus tapınağı, Antik tiyatro, Tarihi köprüler, dünyanın ilk borsası gibi eşsiz tarihi güzellikler gerçekten görülmesi gereken yerler. Çavdarhisar tarihi güzellikleri ve devam eden çalışmalarla tüm dünyada adı duyulan bir turizm kenti olmaya aday'' diye konuştu.(YD-EFE)