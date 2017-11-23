Çavdarhisar’a ziyaretçi akını

Her geçen gün artan ilgiden memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Simav Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Tavşanlı Anadolu Lisesi Öğrencileri, Dumlupınar Üniversitemizin çeşitli bölümlerinden öğrencilerimiz, ayrıca yurdumuzun dört bir yanından turlarla ziyaretçilerimiz geliyor. Elimizden geldiğince binlerce yıllık bu tarihi değerlerimizi anlatmaya, tanıtmaya ve gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Medeniyetler kenti Çavdarhisar ilçemiz inşallah yapılacak yeni turizm yatırımlarıyla dahada gelişecek ve Kütahya’nın incisi olacaktır. Kazı çalışmaları devam etmekte. Elimizde böylesine büyük bir tarih var. Bizler bu tarihi güzelliklerin, ilçe ekonomisine ciddi anlamda getiri sağlaması için gerekli projeleri takip ediyoruz’’ diye konuştu.(YD-EFE)