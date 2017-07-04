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04 Temmuz 2017 12:54

Çavdarhisar’da 2017 kazı çalışmalarına ilk kazma vuruldu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, antik tiyatro yanında tespit edilen arazide kazı çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Çavdarhisar’da 2017 kazı çalışmalarına ilk kazma vuruldu

04 Temmuz 2017 12:54


Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ve Kazı Grup Başkanı Prof.Dr.Elif Özer’in katılımıyla Çavdarhisar Turizmine ve bölge tarihine ışık tutacak çalışma başlatıldı.


Belediye Başkanı Halil Başer, ’’ Aizanoi Antik Kentinde Prof.Dr. Elif Özer başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarını Kaymakamamız Kadir Yurdagül, kazı başkanımız Elif Özer ve 30 kişilik kazı ekibi ile birlikte İlk kazmayı vurarak, 2017 kazı çalışmalarını başlattık ve kazının hayırlı olmasını diledik’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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