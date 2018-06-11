Çavdarhisar’da ’Ahşap dağlama kursu’

Ahşap dağlama sanatı kursu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının hayata geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında başlatıldı.

Vatandaşları kursa katılmaya davet ettiklerini belirten Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, "Özellikle kadınlarımızın istihdama katılımını artırmayı çok önemsiyor ve buna katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. İşkur işbirliği ile açtığımız ve 18 bayan kursiyerimizin katıldığı ’Ahşap yakma ve dağlama’ kursunu tamamlayarak mesleki yeterliliklerini kazanan hemşerilerimiz, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi ev veya işyerlerinde üretim yapabilecekler" diye konuştu. (YD-EFE)