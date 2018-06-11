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11 Haziran 2018 10:08

Çavdarhisar’da ’Ahşap dağlama kursu’

Kütahya’nın ’nın Çavdarhisar ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Ahşap dağlama tekniği kursu’ açıldı.

Çavdarhisar’da ’Ahşap dağlama kursu’

11 Haziran 2018 10:08


Ahşap dağlama sanatı kursu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının hayata geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında başlatıldı.


Vatandaşları kursa katılmaya davet ettiklerini belirten Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, "Özellikle kadınlarımızın istihdama katılımını artırmayı çok önemsiyor ve buna katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. İşkur işbirliği ile açtığımız ve 18 bayan kursiyerimizin katıldığı ’Ahşap yakma ve dağlama’ kursunu tamamlayarak mesleki yeterliliklerini kazanan hemşerilerimiz, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi ev veya işyerlerinde üretim yapabilecekler" diye konuştu. (YD-EFE)




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