Çavdarhisar’da köy yolu çalışmaları

AK Parti Çavdarhisar İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yıldız, tamamlanan yol çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, ’’Susuzkaya köy yolumuzu kış şartları ağırlaşmadan bitirdik. Köyümüzün Kütahya ana yoluna bağlantısı olan 2 kilometrelik mesafenin asfalt çalışmaları ve çizgi çalışmaları sonlandırıldı. Ayrıca kavşak çalışması yapılarak kaza riski en aza indirildi.

Bu çalışmada emeği geçen başta İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz olmak üzere, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)