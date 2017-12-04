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04 Aralık 2017 12:38

Çavdarhisar’da köy yolu çalışmaları

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Susuzkaya köy yolu asfalt ve kavşak çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çavdarhisar’da köy yolu çalışmaları

04 Aralık 2017 12:38


AK Parti Çavdarhisar İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yıldız, tamamlanan yol çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, ’’Susuzkaya köy yolumuzu kış şartları ağırlaşmadan bitirdik. Köyümüzün Kütahya ana yoluna bağlantısı olan 2 kilometrelik mesafenin asfalt çalışmaları ve çizgi çalışmaları sonlandırıldı. Ayrıca kavşak çalışması yapılarak kaza riski en aza indirildi.


Bu çalışmada emeği geçen başta İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz olmak üzere, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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