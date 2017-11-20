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20 Kasım 2017 11:15

Çavdarhisar’da öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde öğrencilere, polislik mesleği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Çavdarhisar’da öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

20 Kasım 2017 11:15


Çavdarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi görevlisi Ahmet Gültekin, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda öğrencileri Polislik mesleği hakkında bilgilendirdi. Gültekin, kendisininde İmam Hatip mezunu olduğunu söyledi.


Okulun kariyer günleri kapsamında düzenlenen seminerde, polis nedir, polisin görev ve sorumlulukları nelerdir, polisliğe başvuru şartları nelerdir konularında bilgilendirme yapıldı.


Seminerin soru cevap bölümünde öğrencilerin polislik mesleği ile ilgili sorularını yanıtlayan Gültekin, polislik mesleğinin severek yapılması gereken ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu dile getirdi.


Yapılan bilgilendirmenin ardından ise öğrencilerin kariyer planlaması yaparken polislik mesleğini tercih etmekte istekli oldukları görüldü.(YD-EFE)




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