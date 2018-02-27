Peygamber efendimizin hayatını, her öğrencinin çok iyi bilmesi gerektiğini belirten Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, ’’Öğrencilerimizin Peygamber Efendimizi daha iyi tanımları amacıyla bütün öğrencilerimize yönelik "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu bilgi yarışması düzenlendi. Yazılı olarak yapılan ilk elemede her sınıftan ilk üçe giren öğrenciler sınıflarını temsil etme hakkı kazandılar. Okulumuz konferans salonunda yapılan bilgi yarışmasında 6-A sınıfı birinci olurken 7-A sınıfı ikinci, 8-A sınıfı üçüncü oldu.Yarışmamıza katılan ve öğrencilerimize çeşitli hadiyeler veren Milli Eğitim Müdürümüz Ginyas Kaya’ya teşekkür ederim’’diye konuştu. (YD-EFE)