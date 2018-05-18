Çavdarhisar’da resim sergisi

Sergi açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Sergi açılışını yapan Kaymakam Yurdagül Öğrencilerin çizdiği resimleri inceledi. Sergi ziyaretinden sonra daire amirleri ile birlikte okulda görevli öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakam Yurdagül, öğrencilerin çizdiği resimleri çok başarılı bulduğunu ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimiz oldukça güzel çalışmalar yapmışlar. Öğretmenlerini ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Görsel sanatlar üzerine başarılı çalışmalar yapan öğrencilerimizi bu sanat dalında ilerlemeleri için gerekli desteği vereceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)