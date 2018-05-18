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18 Mayıs 2018 10:31

Çavdarhisar’da resim sergisi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açılışı yapıldı.

Çavdarhisar’da resim sergisi

18 Mayıs 2018 10:31


Sergi açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.


Sergi açılışını yapan Kaymakam Yurdagül Öğrencilerin çizdiği resimleri inceledi. Sergi ziyaretinden sonra daire amirleri ile birlikte okulda görevli öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakam Yurdagül, öğrencilerin çizdiği resimleri çok başarılı bulduğunu ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimiz oldukça güzel çalışmalar yapmışlar. Öğretmenlerini ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Görsel sanatlar üzerine başarılı çalışmalar yapan öğrencilerimizi bu sanat dalında ilerlemeleri için gerekli desteği vereceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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