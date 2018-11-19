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Çavdarhisar'da 'Sebze fidesi yetiştirme' kursu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım Meslek Lisesi işbirliği ile ’Sebze fidesi yetiştirme’ kursu açıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım Meslek Lisesi işbirliği ile 'Sebze fidesi yetiştirme' kursu açıldı.


Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi öğrencilerinin, derslerinin dışında tecrübelerini de geliştirmek, deneyim kazandırmak amacıyla kursun açıldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Sebze fidesi yetiştirme kursumuz öğretmenimiz Recep Ünal eşliğinde başladı. Okulda çalışma odasında ve bahçede serada çalışmalarını uygulamalı olarak sürdüren öğrencilerimiz, toprakla iç içe faaliyetlerini sürdürüyor. 24 öğrencinin yer aldığı kursta domates, marul, biber gibi sebze fidelerinin tohumdan yetiştirilmesi aşamaları uygulamalı olarak öğretiliyor'' diye konuştu.(YD-EFE)

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