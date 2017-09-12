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12 Eylül 2017 11:38

Çavdarhisar’da sınıf oğretmenlerine yeni müfredat hakkında Seminer

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde sınıf öğretmenlerine yeni müfredat hakkında seminer düzenlendiği açıklandı.

Çavdarhisar’da sınıf oğretmenlerine yeni müfredat hakkında Seminer

12 Eylül 2017 11:38


Çavdarhisar 100. Yıl İlkolunda yeni müfredat hakkında seminer verildiğini açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, ’’Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla seminer düzenledik. Yenilenen öğretim programları konusunda tüm öğretmenlerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Yeni müfredatın ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)




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