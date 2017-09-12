Çavdarhisar’da sınıf oğretmenlerine yeni müfredat hakkında Seminer

Çavdarhisar 100. Yıl İlkolunda yeni müfredat hakkında seminer verildiğini açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, ’’Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla seminer düzenledik. Yenilenen öğretim programları konusunda tüm öğretmenlerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Yeni müfredatın ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)