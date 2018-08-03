Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti’nin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Başer, ’’Çavdarhisar ilçemizde bulunan Aizonai Antik Kenti’nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi yolu ile turizm sektöründeki katma değerin yükseltilmesi, çeşitliliğin sağlanması ve ilçemizin ve Kütahya ilimizin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Yeni yapılan kazılarla ilçemizin keşfedilmemiş tarihi güzellikleri gün yüzüne çıkıyor’’ dedi.

Başkan Başer, bölgede yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu: ’’Prof. Dr. Elif Özer’in başkanlığında, bölge tarihine ışık tutacak çalışmalar ilçe turizmi için çok önemli. Dünyanın en eski medeniyetlerinin kalıntılarını barındıran Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nin saklı kalmış tüm güzelliklerini ortaya çıkarmak için kazı çalışmaları yapılması ve bölge turizmine büyük katkı sağlaması için uğraşlarımız aralıksız devam ediyor. Tarihi köprülerimizin uzmanlar tarafından onarımı ve restorasyonu, ayrıca bölgede bulunan derenin ıslah çalışmaları devam ediyor. Çavdarhisar medeniyetler diyarıdır. Kütahya turizmi kalkınacaksa bu konuda Çavdarhisar ilçemiz yükü sırtlamaya hazırdır. İnşallah kısa sürede bu çalışmaların meyvelerini almaya başlayacağız. Çavdarhisar turizm potansiyeliyle Kütahya’nın dünyaya açılan penceresi olacak." (YD-EFE)