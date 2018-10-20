Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu'nda görev yapan Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, eski Cd sürücüsünden iki boyutlu yazıcı yaptı.

Bilişim derslerinde kullanılan kodlama sistemini çocuklara öğretmek ve onların düşüncelerini daha ileri seviyeye götürmek için eski cd sürücüsünden iki boyutlu yazıcı yaptığını ifade eden İbrahim Sezer, “ Bozuk iki Cd sürücüsünü birleştirerek sürücü kartı ve motor kullanarak siensi yazıcı yapımını gerçekleştirdim. Yazıcıda kalem kullanarak bilgisayardan gönderdiğimiz her türlü resmin çizimini yapabiliyoruz. Denemelerimizde gayet başarılı olduk. Bunun yanında kalem yerine yakıcı lazer uç veya oyucu aparat takarak ahşap üzerinde oyma ve çizme çalışması yapabiliriz. Çizim yapmak için önce resmi bilgisayar üzerinde programa yerleştiriyor, programın alt ve üstündeki program ayarlarını da yaptıktan sonra yazıcıya gönderiyoruz. Akabinde iki boyutlu siensi yazıcı bilgisayarda gördüğü görseli büyükten küçüğe çizgileri ayarlayarak kağıda aktarıyor. Bu arada bilgisayardaki resim üzerinde çizim yapılan yerler mavi renkle gösteriliyor” dedi.

Bu projeyi gerçekleştirmekteki amacının okulda kodlamaya gelen öğrencileri daha hevesli hale getirmek olduğunu belirten Sezer, ”Çünkü görsel olduğu zaman çocukların ilgisi daha da artıyor. Bu nedenle çoğu öğrenci kodlamayı öğrenmek istiyor. İlgi ve alakası olan öğrencileri öğle saatlerinde ve okul çıkışında müsait olan saatlerde çağırarak onlara kodlama ile ilgili gerekli bilgileri veriyoruz. Zaten Bilişim derslerinde bu konu ile ilgili çalışmalarımız var. Bu proje sene sonu yapacağımız sergiye güzel bir örnek oldu” diye konuştu.(MA-EFE)