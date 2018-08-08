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08 Ağustos 2018 14:00

Çekirdekten yetiştiriyor, üretiyor, satıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde besicilik ve çiftçilikle uğraşan İsmail Altınok, çekirdekten yetiştirdiği kızılcık ağaçlarının meyvelerinden yaptığı kızılcık tarhanası, reçel, marmelat ve şurubun satışını yapıyor.

Çekirdekten yetiştiriyor, üretiyor, satıyor

08 Ağustos 2018 14:00


Çekirdeklerini toprağa gömerek yetiştirdiği 20 kızılcık ağacı bulunduğunu belirten İsmail Altınok,” Topladığım organik kızılcık meyvelerinden eşimle birlikte ekşi tarhana, marmelat, şurup ve reçel yaparak isteyen arkadaşlara ve ilçe dışında bulunan tanıdıklara gönderiyorum. Bu arada yeni ekşi tarhana yapımına başladık. Tarhana yapmak için kızılcık ağacının meyvelerini toplayıp, temizleyip, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kaynatıyoruz. Kaynatılan meyvelerin posası ile unu karıştırarak hamurlu kızılcığı bezlerin üzerine parça parça dökerek ovma kıvamına gelinceye kadar güneşte kurutuyoruz. Daha sonra ovarak elekten de eleyip pişirmeye hazır hale getiriyoruz. Kızılcıktan elde edilen ekşi tarhana tam bir C vitamini deposu olup, soğuk algınlığı ve gripten korunmak için tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Uzmanlar sağlıklı nesiller için çocukların tarhana içmesi gerektiğini söylenmektedirler. Ekşi tarhanayı herkesin tanımasını ve bu şifa kaynağından faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.(MA-EFE)


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