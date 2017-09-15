Cemiyet’ten Kütahya’nın tanıtımına büyük destek

Kütahya’nın tarihi ve turistik bölgeleri ve değerlerinin tanıtılacağı program ile Kütahya’nın tanıtımı yapılarak Arap turistlerin Kütahya’ya gelmesi hedefleniyor.

Tanıtım eksikliği nedeniyle yıllardır çeyiz sandığını açmaya çalışan Kütahya, özelikle Arap turistleri Kütahya’ya çekmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından dev bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Irak, Mısır, Dubai, Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Cezayir gibi Ortadoğu ülkelerinden 47 Arap gazeteci bugün Kütahya’ya geliyor. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti ve Arap Gazeteciler Evi Derneği organizasyonunda iki gün Kütahya’da konaklayacak olan 9 ülkeden gazeteciler, Kütahya’nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezerek ülkelerinde Kütahya’yı tanıtacaklar. Arap turistleri Kütahya’ya çekmeyi hedefleyen Kütahya ise bu doğrultuda önemli bir adım atmış olacak.

Ortadoğu’dan gelecek Arap gazeteciler, Cumartesi günü Kütahya Merkez’de seramik ve porselen fabrikalarını gezecek ve bazı ziyaretlerde bulunacak. Ulucami, Müzeler, Çavdarhisar’da bulunan tarihi alanlar, Germiyan sokağı, Dumlupınar Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi ve Domaniç’i ziyaret edecek olan Arap gazeteciler daha sonra Bursa’ya hareket edecek. Program kapsamında Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise gazetecilerle yemekte bir araya gelecek. Programla ilgili olarak konuşan Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Kütahya’nın tanıtımı noktasında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ederek organizasyonun Kütahya’nın tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Binlerce Arap turistin Yalova, Bursa gibi illere her yıl geldiğini ve önemli bir ekonomik girdi sağladığını ifade eden Sağlam, “Arap turistleri Kütahya’ya çekmek istiyoruz. Bu doğrultuda gelecek olan Arap gazeteciler yaptıkları haberlerle Kütahya’yı kendi ülkelerinde tanıtacaklar. Bu önemli bir fırsat ve biz bunu düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Kütahya Valimiz Ahmet Hamdi Nayir’ın destekleri bizleri sevindirdi. Başta Valimize, Milletvekilimi Şükrü Nazlı’ya, Dumlupınar Üniversitesi rektörü Remzi Gören’e, KUTSO Başkanı Nafi Güral’a, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral’a, KOSBİAD Başkanı Emin Yüce’ye ve bizlere destek veren firmalara teşekkür ederiz” dedi.

Sağlam ayrıca ilerleyen günlerde Arap Gazeteciler Evi Derneği ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ziyaret edeceklerini ve programa Kütahyalı gazetecileri de dahil edeceklerini vurguladı. (EFE)