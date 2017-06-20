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20 Haziran 2017 11:41

Çerkez Mehmet Efendi Derneğinden 120 aileye ramazan yardımı

Kütahya’nın Aslanapa Çerkez Mehmet Efendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Çerkez Mehmet Efendi Derneğinden 120 aileye ramazan yardımı

20 Haziran 2017 11:41


Ramazan ayının başlamasıyla birlikte faaliyetlerine hız veren dernek yönetiminin Aslanapa ilçesinde şu ana kadar 120 aileye Ramazan Kumanyası dağıttığı bildirildi.


’’En güçlü olduğumuz anda, muhtaç olabiliriz. Yağan bir yağmur binlerce insanın kaderini değiştirebilir’’ sloganıyla hareket ettiklerini belirten dernek yöneticileri Aslanapa’da ihiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi de yapıyor.


Dernek yöneticilerinden Ahmet Kahraman, ’’Ramazan ayının maneviyatına yakışır şekilde çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi dernek olarak tespit edip gıda yardımı ve sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. 120 aileye Ramazan ayının başlamasından bu tarafa gıda kolisi yardımında bulunduk. Bundan sonra da dernek olarak yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz, Rabbim, derneğimize destek olan tüm hemşehrilerimizden razı olsun’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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