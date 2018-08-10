Çetinbaş, Gazel ve Yılmaz yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bu sen köylerde yol çalışmalarına hız veren İl Özel İdaresi bünyesinde Çamlıca-Çarşamba köyleri arasına yapılan sıcak asfalt çalışmaları Kütahya Ak Parti heyeti tarafından yerinde incelendi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Hayme Ana’ya ulaşımı kolaylaştırmak için özellikle İstanbul- Bursa yolundan gelen, İl dışından gelen konuklarımızı ulaşımı daha da kolaylaştırmak için beş kilometrelik bir sıcak asfalt yaptık. Bunun bize maliyeti oldukça yüksek, fakat Hayme Ana bizim milli bir değerimiz ve 12 ay boyunca İl dışından buraya çok sayıda ziyarete gelen vatandaşımız var. Bu projenin yapılmasının hepimiz uygun bulduk. Farklı köylerimizde de yine asfaltlama çalışmalarımız devam etmektedir. Yine çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Ilıcaksu Sarıkız’a Domaniç merkezden beş kilometrelik sıcak asfaltı geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Artık bu yollarda vatandaşlarımız konforu göreceklerdir” dedi.(TY-EFE)